شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طارق حامد كما لم تراه من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر، ذكرياته منذ أن كان لاعبًا فى قطاع الناشئين، وقبل أن يتدرج ويصل للقلعة البيضاء، حيث بدأ حامد مسيرته مع نادي طلائع الجيش، وفي موسم 2011/2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بنادي سموحة السكندري ثم انضم اللاعب لنادي الزمالك في موسم 2014/2015، ونشر طارق حامد صورته عبر استورى صفحته الشخصية على انستجرام منذ أن كان صغيرًا فى السن.

ويواصل طارق حامد تدريباته البدنية، وذلك فى إطار حرص اللاعب على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الدورى، والاستعداد لعودة النشاط فى أى وقت.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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