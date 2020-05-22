ديربي برلين.. هيرتا يكتسح يونيون برباعية في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اكتسح فريق هيرتا برلين غريمه التقليدي يونيون برلين بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري الألماني.

هيرتا برلين حقق العلامة الكاملة بعد استئناف منافسات الدوري الألماني من خلال الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار على هوفنهايم بثلاثية دون رد في الجولة الماضية.

في المقابل، تلقى يونيون برلين خسارة جديدة بعد الهزيمة من المتصدر بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

هذه النتيجة جعلت هيرتا برلين يصعد مركزًا واحدًا ولو بصورة مؤقتة بعدما أصبح رصيده 34 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة عن كولون.

أما يونيون برلين فظل في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة متلقيًا الخسارة التاسعة هذا الموسم.

تفاصيل المباراة:

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الدقيقة 18 من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من جانب فريق هيرتا برلين عن طريق لاعبه ماتيوس كونيا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس يونيون رافال جيكيفيتش يتصدى للكرة بثبات.

وشهدت الدقيقة 27 فرصة جديدة من هيرتا برلين عن طريق البرازيلي كونيا بعد تسديدة من أمام المرمى بطريقة رائعة لكن حارس يونيون يقف في المكان المناسب ويحول الكرة لركلة ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين حاول روبيرت أندريتش متوسط ميدان يونيون برلين أن يفتتح أهداف المباراة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة لكن تمر أعلى المرمى بقليل.

الشوط الثاني انتفض هيرتا برلين على حساب غريمه بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقة (50) و(51) من زمن أحداث المباراة.

بداية أهداف المباراة كانت برأسية رائعة من فيداد إبيسيفيتش قبل أن يحرز دودي لوكيباكيو الهدف الثاني بعد مراوغته حارس المرمى ليسجل في الشباك الخالية لتصبح النتيجة (2-0).

وبعد مرور ساعة من عُمر المباراة وتحديدًا في الدقيقة 60 استطاع البرازيلي كونيا أن يسجل هدف هيرتا برلين الثالث من تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 77، استطاع المدافع البلجيكي ديدريك بوياتا مدافع فريق هيرتا برلين أن يدون اسمه في قائمة أهداف المباراة بتسجيله هدف فريقه الرابع لتنتهي المباراة إكلينيكيًا بعدما أصبحت النتيجة (4-0).