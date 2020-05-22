تقارير: كارتيرون يُصر على التعاقد مع المثلوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الجمعة، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يرغب في التعاقد مع حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي الرياضي التونسي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن كارتيرون يصر على التعاقد مع المثلوثي على الرغم من أزمة مواطنه حمدي النقاز مع القلعة البيضاء.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن الزمالك دخل في اتصالات جدية مع المثلوثي من أجل التعاقد معه إلا أن على الرغم من ذلك تلقى اللاعب اهتمامات من جانب نادي الترجي التونسي.

ويربط الترجي التعاقد مع المثلوثي برحيل لاعبه إيهاب المباركي والذي لم يحدد مستقبله مع فريق "باب سويقة" حتى الآن بحسب ما أوضحته الصحيفة.

المثلوثي البالغ من العمر 27 عامًا دخل أيضًا ضمن اهتمامات فريق مينيسوتا من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن اللاعب التونسي قريبًا من الانضمام للزمالك.

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وكانت إذاعة "موزاييك" التونسية كشفت يوم الأربعاء الماضي عن وجود مفاوضات جدية بين الزمالك والمثلوثي من أجل الانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

في المقابل، علم "الخليج 365" في الساعات الماضية عن تقديم الزمالك عرضًا مغريًا للاعب تقدر بمليون و700 ألف دولار في عقد مدته ثلاث سنوات.

أرقام المثلوثي خلال هذا الموسم جعلته الأبرز بين لاعب الدوري التونسي من خلال هذا المركز حيث شارك في 17 مباراة ليسجل هدفين ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

ويسعى الزمالك إلى ترميم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل في ظل رحيل التونسي حمدي النقاز عن صفوف الفريق بعد خلافه مع الإدارة لأسباب مادية.

رحيل النقاز جعل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يعتمد على حازم إمام بجانب تصعيد الناشئ أحمد عيد والذي خاص مباراتي أسوان والإسماعيلي في الدوري.

الزمالك أيضًا في الفترة الماضية وضع العديد من البدائل حول هذا المركز حيث يأتي من أبرزهم بخلاف المثلوثي الثنائي الدولي الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة ومحمد الناهيري لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي.