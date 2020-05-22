بعد اصابته بكورونا.. مرتضى منصور يدعم لاعب فريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على مساندته للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه، عقب اصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبه أجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،مساء اليوم الجمعة، اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه.

وفي سياق متصل، تواصل أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن تمنيه الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب.