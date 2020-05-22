محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:
قال عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق إن ما بين سبعة وثمانية آلاف عضو أهلاوي بالجمعية العمومية للزمالك يلعبون دورًا مؤثرًا في انتخابات النادي.
وردًا على اندهاش الإعلامي أحمد شوبير من خسارة النجم حمادة إمام انتخابات رئاسة الزمالك في وقت سابق، قال مجاهد: "هذا شىء لا يقلل من إمام على الإطلاق، الأمر أشبه بمباراة رياضية، بها فائز وخاسر."
وأكمل عزمي مجاهد خلال ظهوره عبر شاشة أون تايم سبورتس: "هناك ما بين 7000 و8000 عضو أهلاوي في الجمعية العمومية للزمالك، قادرون على إسقاط البعض، لكن يجب التأكيد على أن كمال درويش كان إداريًا مميزًا للغاية."
وخسر حمادة إمام أحد أبرز نجوم الزمالك عبر تاريخه انتخابات رئاسة النادي الأبيض لمصلحة كمال درويش، عام 1997، وهو ما مثل مفاجأة مدوية في ذلك الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر عزمي مجاهد: هناك 8000 عضو أهلاوي يؤثرون في انتخابات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.