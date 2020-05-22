غادر الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا دبي اليوم عائداً إلى إسبانيا بعد انتهاء إعارته إلى شباب الأهلي دونالكشف عن مستقبله .
وكان نادي شباب الأهلي قد تعاقد معالأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو .
كانت هذه تفاصيل خبر شباب أهلي دبي ينهي إعارة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.