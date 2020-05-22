غادر الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا دبي اليوم عائداً إلى إسبانيا بعد انتهاء إعارته إلى ‎شباب الأهلي دون الكشف عن مستقبله . الكشف عن مستقبله . وكان نادي شباب الأهلي قد تعاقد مع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو .

الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب أهلي دبي ينهي إعارة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.