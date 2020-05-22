الاصابة تحرم بايرن ميونيخ من جهود الكانتارا في مواجهة آينتراخت

كشفت تقارير صخفية المانية ان الإسباني تياجو الكانتارا صانع ألعاب ‎بايرن ميونيخ يعاني من إصابة في العضلات وهناك شكوك حول مشاركته أمام ‎آينتراخت فرانكفورت في الجولة 27 للدوري الألماني. العضلات وهناك شكوك حول مشاركته أمام ‎آينتراخت فرانكفورت في الجولة 27 للدوري الألماني. ويعاني بايرن ميونخ من الغيابات في مباراته المقبلة حيث يغيب كل من نيكلاس زوله والبرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي كورنتان توليسو .



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