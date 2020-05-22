رودريجو: لقب الليجا هدف ريـال مدريد بعد استئناف النشاط

قال رودريجو جويس لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، أن فريقه متطلع بشدة لاستئناف منافسات الدوري الإسباني وحصد اللقب.

وقال اللاعب الشاب في تصريحات لقناة ريـال مدريد اليوم الجمعة، أنه التزم ببرنامج بدني الفترة الماضية للحفاظ على معدلات اللياقة

البدنية، تمهيداً للعودة.وأضاف، خطوة عودة التدريبات مرة أخرى أمر مبشر لعودة الحياة الطبيعية، متمنياً بدء الانتظام في التدريبات الجماعية، دون خوض المران فردي للاعبين.