المحكمة الإدارية ترفض طعن ليون ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي

رفضت المحكمة الإدارية في باريس الطعن المقدم من عدد من أندية الدوري الفرنسي ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي بإلغاء المراحل المتبقية من الموسم. الفرنسي بإلغاء المراحل المتبقية من الموسم. وكانت أندية ليون واميان و تولوز قد تقدموا بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار إلغاء الدوري بسبب انتشار فيروس

تقدموا بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار إلغاء الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اتخذته رابطة الدوري الفرنسي نهاية شهر أبريل الماضي .

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