الإنتاج الحربي يثني على عقده مع استادات القابضة

أكدت الهيئة القومية للإنتاج الحربي ثقتها الكاملة في أن العقد المبرم بينها وبين شركة "استادات القابضة" لإدارة بعض منشآت الشركة من شأنه تطوير تلك المنشآت بما يعود بالفائدة الكبيرة على الرياضة المصرية وأبناء وطننا الغالي.

وأصدرت الهيئة بيانا مشتركا مع شركة استادات القابضة بشأن تعاقدها المبرم مع الشركة والتي حصلت الشركة بموجبه على حق

الانتفاع لبعض منشآت الهيئة ومن بينها استاد السلام، وأوضحت الهيئة أن توقيع الشركة لأي اتفاقات وعقود يكون في إطار بنود وأحكام عقدها المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومنها ان الشركة المكلفة بالإدارة هي المسئولة وحدها عن تنفيذ أي التزامات ناشئة عما تبرمه من اتفاقات وعقود مع الغير خلال فترة سريان عقد الإدارة، كما تتحمل المسئولية عن أي إخلال ببنود اتفاقاتها وتعاقدتها مع الغير، مع ضرورة حصولها على موافقة كتابية من الهيئة قبل إبرامها لأي اتفاقات أو عقود تتجاوز مدتها سنة.

الهيئة والشركة رحبا ترحيبا كاملا باستقبال الأندية والمنتخبات وشركات الرعاية المختلفة لممارسة أنشطتها على منشآتها الرياضية وفقا لما تبرمه من اتفاقات وعقود مع شركة استادات القابضة المكلفة بالإدارة وصاحبة حق الانتفاع.