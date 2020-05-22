برشلونة يفتح الباب أمام ديمبلي للرحيل

أبدى برشلونة الإسباني، نيته في التفريط عن لاعبه عثمان ديمبلي، من أجل إيجاد مصدراً جديد للدعم المالي، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية، أن برشلونة حدد قيمة 42 مليون جنيه إسترليني على الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

كان باريس سان جيرمان الفرنسي، قد سبق وأن أعلن رغبته في التعاقد مع ديمبلي.

ويرغب برشلونة في التعاقد الميركاتو المقبل مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس.