عزمي مجاهد : حلمي زامورا رمز للرياضة المصرية مثل صالح سليم

أكد عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، أن محمد حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك الأسبق أحد رموز الرياضة المصرية مثل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق. النادي الأهلي الأسبق. وقال مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، " محمد حسن حلمي أحد رموز الكرة المصرية مثل صالح سليم". سليم". وتابع " في الزمالك والأهلي أجيال تسلم أجيال، فعلى سبيل المثال تولى في الأهلي صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب، وكذلك في الزمالك محمد حلمي زامورا وحسن عامر وكمال درويش ومرتضى منصور وممدوح عباس".

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