عزمي مجاهد : سمير زاهر أفضل رئيس لاتحاد الكرة المصري في التاريخ

أكد عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن سمير زاهر أفضل رئيس لاتحاد الكرة المصري على مدار التاريخ.
وأضاف مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية، اليومالجمعة، أن الإنجازات هي المعيار الذي يحدد نجاحات إدارة اتحاد الكرة، مشيرًا أن المنتخبات القومية حققت إنجازات كثيرة أثناء تولي سمير زاهر مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وأضاف عزمي مجاهد أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ستكون الأشرس، ولس هناك مرشح يضمن نجاحه في الانتخابات.
وأتم حديثه أن الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة ستشهد مفاجأت كبيرة.
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