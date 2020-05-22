ريال مدريد يُعلن موعد انتهاء أعمال تجديد ملعب سانتياجو برنابيو

أعلن ريال مدريد موعد انتهاء أعمال تجديد ملعب “سانتياجو برنابيو” الجديد، التي بدأت منذ أكثر من شهرين بعدما اعتزمت إدارة النادي الملكي استغلال الوضع الراهن الذي فرضه فيروس كورونا، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتسير أعمال هذا المشروع بشكل جيد للغاية حتى الان، فقد تم بناء البرجين الجديدين تمامًا اليوم، وسيتم الانتهاء من هيكل كليهما الشهر المقبل، كما سيتم الانتهاء من البرج الجنوبي والشمالي في الأسبوع الثالث من شهر يونيو، ويحافظ البرجان في الجانب الشرقي على القاعدة السابقة ولكن سيتم تعزيزهما بحيث يزيدان في الارتفاع ويدعمان أوزان المدرج المعاد تشكيله، مما يزيد بشكل كبير من إرتفاعه مما يسمح للسقف بالطي.

وستحمل تلك الدعامات الأربعة الموجودة في الزوايا الأربع الغطاء الجديد، والذي يمكن أن يكون جاهزًا أواخر سبتمبر إذا كان الطقس الصيفي مثاليًا؛ مع الهامش الذي يتم منحه للمهندسين في حالة وقوع إنتكاسات، فإن السقف المتحرك المهيب الذي يفتح ويغلق في غضون عشرين دقيقة سيكون حقيقة مؤكدة في أكتوبر.

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تفاصيل مشروع “البرنابيو الجديد”

وتهدف خطة “البرنابيو الجديد”، إلى كسب المزيد من الأموال في كل يوم من أيام السنة، حيث تتضمن عملية الاحلال والتجديد، متحف ريال مدريد الذي سيكون أكبر وأكثر فاعلية، وستضاف للسعة الحالية للملعب 1000 مكان مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع المتجر الكبير لراعي الأقمصة والعلامات المرجعية للنادي، بالإضافة إلى تطوير المركز التجاري الذي سيكون به مطاعم وأماكن تجمع اجتماعي، وسوف يكون هناك مصاعد وسلالم متحركة للتحرك حول المدرجات.

وتُدرس خمسة أفكار في الوقت الحالي لرفع العشب عندما يتم تنظيم الأحداث التي تتطلب استخدام تلك المنطقة، كاستضافة الحفلات الموسيقية؛ وتأخر إدراج هذا الجزء في المشروع الأصلي لانه يحتاج إلى دقة متناهية في تنفيذه، لأن الفجوات التي تقسم الملعب عند إزالة العشب ووضعه مرة أخرى يجب أن تكون غير ملحوظة.

ومن المتعارف عليه ان جميع ملاعب كرة القدم في العالم تستهلك الكثير من ناحية تكاليف الصيانة في مقابل الاستفادة منها اثناء لعب المباريات فقط، ففي إسبانيا يلعب كل فريق 19 مباراة في الدوري كمضيف وما لا يزيد عن ست مباريات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الواحد، بالإضافة إلى مباراتين أو ثلاث مباريات ودية، ولم يعد يلعب الكأس في الميدان، وبالتالي يكون الملعب في الخدمة لمدة 28 أو 30 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، ولكن خطة ريال مدريد ستجعل البرنابيو مركزًا للترفيه والمرح طوال ايام السنة.