بث مباشر | شاهد هيرتا برلين ويونيون برلين في الدوري الألماني

شاهد مباراة هيرتا برلين ويونيون برلين في ديربي العاصمة الألمانية، في افتتاح الجولة 27 من البوندسليجا في أهم مباريات اليوم الجمعة 22-5-2020.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق التونسي “نوفل الباشي”، ستنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل فريق “هيرتا برلين” نظيره “يونيون برلين” في مباراة نارية على “الملعب الأولمبي ببرلين”، وتشتهر هذه المواجهة بـ”ديربي برلين” الذي يعد من الديربيات المثيرة والمنتظرة من قبل عشاق الساحرة المستديرة في الدوري الألماني، نظرًا للعداوة الأزلية بين الجارين.

ويدخل صاحب الارض “هيرتا برلين” المباراة بمعنويات عالية، بعد انتصاره في الجولة الماضية على “هوفنهايم”، ويطمح في تحقيق الفوز في مباراة الليلة للوصول إلى النقطة الـ34، من أجل تعزيز فُرصه في المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المُقبل.

ويقبع الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز” في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 7، وخسر 11 لقاء.

في المقابل يطمح فريق “يونيون برلين” في تعويض خسارة الجولة الماضية امام”بايرن ميونخ“، حتى لا يخسر مركزه بالمنطقة الدافئة في جدول الترتيب، في ظل ملاحقة شرسة من اصحاب المراكز المتأخرة ومنهم “آينتراخت فرانكفورت، اجسبورج، وماينز”.

ويحتل فريق “الحديديون” المركز الـ11، برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 3، وخسر 14 مباراة.

Advertisements

يذكر ان مواجهة الدور الاول بين الفريقين انتهت بفوز فريق “يونيون برلين” بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت على “استاد آندر آلتن فورستيري”.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر المكتوب لديربي برلين

هيرتا برلين 4-0 يونيون برلين

الملعب الأولمبي (برلين)

الدوري الألماني (الجولة 27 – الثانية بعد كورونا)

انتهت

بث مباشر كتابي “لحظة بلحظة”