انفراجة في أزمة برشلونة وتير شتيجن

توصلت إدارة برشلونة لاتفاق مبدئي مع حارس المرمى الدولي الألماني “تير شتيجن” يتم بموجبه تمديد العقد حتى عام 2025، مع وعده بتحسين راتبه السنوي بشكل تدريجي على مدار الخمس سنوات القادمة.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية تراجع تير شتيجن عن فكرة العودة إلى الدوري الألماني من بوابة “بايرن ميونخ”، لا سيما بعدما قام الحارس المخضرم “مانويل نوير” بتمديد تعاقده مع العملاق البافاري لمدة 3 سنوات مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف نفس المصدر “مفاوضات التجديد تسير على الطريق الصحيح. شتيجن وإدارة برشلونة قرروا وضع الخلافات خلفهم، وبعد آخر اتصال بين الطرفين تقرر تمديد العقد حتى عام 2025”.

ونشبت مشكلة بين إدارة البرسا وتير شتيجن، عندما تم تجاهل طلب وكيل أعمال شتيجن بعقد جلسة تمديد العقد الذي سينتهي في عام 2022.

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وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة تتوقع اتمام الصفقة الجديدة في شهر يونيه المقبل، عند استئناف الموسم الكروي الذي تعطل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن راتب شتيجن سيرتفع بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة من تاريخ تمديد العقد.

ولا يواجه مارك آندري تير شتيجن أي منافسة على الرقم 1، سواء من الحارس البرازيلي “نيتو” أو الحارس الإسباني “إناكي بينا”.

ولعب شتيجن هذا الموسم 26 مباراة في الدوري الإسباني، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومبارتان في كأس ملك إسبانيا أمام ليجانيس وأثلتيك بلباو، بالإضافة إلى مباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني بالسعودية كانت أمام أتلتيكو مدريد.

وشارك شتيجن في مباراة دولية يتيمة خلال عام 2019 مع منتخب ألمانيا، قاد فيها الناسيونال مانشافت للفوز 6-1 على آيرلندا الشمالية في ختام تصفيات يورو 2020.