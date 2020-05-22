صورة: الزمالك يستعيد لقب القرن الأفريقي من الاهلي عن طريق “لافتة”!

أعلن نادي الزمالك أنه نادي القرن في أفريقيا، من خلال لافتة تم رفعها داخل جدران مقر النادي.

قام مسؤولو نادي الزمالك بتعليق لافتة ضخمة داخل مقر النادي، كتب عليها: “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

وأعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق عزمه على تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة “الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الدولي، المحكمة الرياضية” بهدف سحب لقب نادي القرن من الاهلي ومنحه لناديه.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد قام بتشكيل لجنة تضم الرباعي نائب رئيس النادي أحمد جلال إبراهيم، وأعضاء مجلس إدارة النادي هاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، وكلفهم بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن.

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ويتضمن الملف الذي تقوم بتجهيزه اللجنة التي شكلها رئيس الزمالك، والذي من المنتظر تقديمه إلى الكاف والفيفا والكاس عقب اجازة عيد الفطر، اللوائح والنتائج وأرقام الفريق في بطولات الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي.

الكاف يستعد لمعاقبة الزمالك ويهنئ الاهلي

وعلم “الخليج 365” أن هناك حالة غضب لدى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من تصرف إدارة نادي الزمالك، خاصة أن بطل الكونفدرالية قام بوضح الشعار الخاص بالكاف على اللافتة دون الحصول على اذن مسبق، وأنه في طريقه لفرض عقوبات على بطل السوبر الأفريقي.

ويسعى الزمالك إلى استرداد لقب نادي القرن في أفريقيا الذي حصل عليه الاهلي عام 2000، حيث يؤكد مسؤولي الزمالك أن ناديهم هو الأحق باللقب.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي هنأ النادي الأهلي وجماهيره عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، بمناسبة مرور 20 عاما على حصوله على لقب نادي القرن في أفريقيا.