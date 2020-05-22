برشلونة يتلقى 5 عروض من أجل سيميدو

تلقت إدارة برشلونة 5 عروض جادة من أجل بيع الظهير البرتغالي “نيلسون كابرال سيميدو” في ميركاتو الصيف، لعل أبرزهم من جانب العملاق الإيطالي “يوفنتوس”، ليصبح لاعب بنفيكا السابق أكثر لاعبي الفريق الكتالوني المطلوبين قبل بدء السوق.

واهتمت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية بالعروض المقدمة للاعب الدولي البرتغالي وقامت بنشر صورته على غلاف العدد الصادر اليوم الجمعة 22-5-2020.

وكتبت الموندو قائلة “توجد العديد من الأندية الراغبة في التعاقد مع سيميدو هذا الصيف، ما سيجعله المفتاح الرئيسي لصفقة انضمام بيانيتش من يوفنتوس أو لاوتارو مارتينيز من الإنتر”.

Advertisements

وأوضحت “الأندية ترغب في ضم سيميدو لعدم توفر لاعبين في مركزه خلال سوق الانتقالات، الأندية هي: يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ والإنتر”.

وانضم سيميدو صاحب الـ 26 عامًا لصفوف برشلونة في ميركاتو صيف 2017، واستطاع لعب عدد كبير من المباريات في الدوري الإسباني كأساسي، بمجموع 53 مباراة، بينما شارك في 18 مباراة كبديل.

تجدر الإشارة إلى مشاركة سيميدو مع منتخب البرتغال الأول في 13 مباراة دولية، كان آخرهم أمام أوكرانيا في تصفيات يورو 2020، منتصف شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأوكران بهدفين لهدف.