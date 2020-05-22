يستقبل بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت يوم غد السبت 23-5-2020 على ملعب “آليانز آرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني “بوندسليجا”.

موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش، وتُنقل عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس (1،5)، وتنقل ايضا على قنوات (Sky Sport Bundesliga 1 HD، BT Sport 1 HD، Fox Sports Eleven Sports).

ويدخل العملاق البافاري اللقاء فى صدارة ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب، فى المقابل يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

وكان الدوري الألماني، قد عاد في 16 مايو بعد التوقف لمدة تجاوزت الشهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، ولم يظهر البايرن في المباراة الأولى بالشكل المنتظر، لكنه نجح في الفوز بهدفين نظيفين على يونيون برلين.

على الجانب الآخر خسر فريق إينتراخت فرانكفورت لقاءه الأول بعد العودة على ملعبه امام بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الأول من البوندسليجا قد شهد مفاجأة كبيرة بفوز آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، سجل أهداف المباراة لفرانكفورت كل من ( فيليب كوستيتش، جبريل سوو، دافيد ابراهام، مارتن هينتيرغير، جونسالو باسيينسيا، دايتشي كامادا)، فى المقابل سجل هدف البايرن الوحيد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

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غيابات الفريقين

يغيب عن بايرن ميونيخ بداعي الاصابة كل من: (فيليبي كوتينيو، نيكلاس زوله، كورينتين توليسو).

يغيب عن آينتراخت فرانكفورت بداعي الاصابة كل من: (جونسالو مينديس باسينسيا، دومينيك كوهر).