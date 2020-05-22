بث مباشر | مشاهدة مباراة هيرتا برلين ويونيون برلين في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة “هيرتا برلين” فريق “يونيون برلين” في أهم مباريات اليوم الجمعة 22-5-2020 في افتتاح الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الألماني.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق التونسي “نوفل الباشي”، ستنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل فريق “هيرتا برلين” نظيره “يونيون برلين” في مباراة نارية على “الملعب الأولمبي ببرلين”، وتشتهر هذه المواجهة بـ”ديربي برلين” الذي يعد من الديربيات المثيرة والمنتظرة من قبل عشاق الساحرة المستديرة في الدوري الألماني، نظرًا للعداوة الأزلية بين الجارين.

ويدخل صاحب الارض “هيرتا برلين” المباراة بمعنويات عالية، بعد انتصاره في الجولة الماضية على “هوفنهايم”، ويطمح في تحقيق الفوز في مباراة الليلة للوصول إلى النقطة الـ34، من أجل تعزيز فُرصه في المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المُقبل.

ويقبع الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز” في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 7، وخسر 11 لقاء.

في المقابل يطمح فريق “يونيون برلين” في تعويض خسارة الجولة الماضية امام”بايرن ميونخ“، حتى لا يخسر مركزه بالمنطقة الدافئة في جدول الترتيب، في ظل ملاحقة شرسة من اصحاب المراكز المتأخرة ومنهم “آينتراخت فرانكفورت، اجسبورج، وماينز”.

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ويحتل فريق “الحديديون” المركز الـ11، برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 3، وخسر 14 مباراة.

يذكر ان مواجهة الدور الاول بين الفريقين انتهت بفوز فريق “يونيون برلين” بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت على “استاد آندر آلتن فورستيري”.

هيرتا برلين 4-0 يونيون برلين

الملعب الأولمبي (برلين)

الدوري الألماني (الجولة 27 – الثانية بعد كورونا)

انتهت

بث مباشر كتابي “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في هذا النقل المباشر لأحداث مباراة هيرتا ويونيون في ديربي العاصمة الألمانية برلين.

سيكون معكم في هذا البث “محمود ماهر”

تشكيلة هيرتا برلين اليوم: يارستين – بلاتينهارت – توروناريجا – بوياتا – بيكرايك – جروجيتش – سكيلبريد – ماتيوس كونيا – داريدا – لوكيمباكيو – إبيسيفيتش.

يارستين – بلاتينهارت – توروناريجا – بوياتا – بيكرايك – جروجيتش – سكيلبريد – ماتيوس كونيا – داريدا – لوكيمباكيو – إبيسيفيتش. تشكيلة يونيون برلين اليوم: جيكيفيتش – هوبنير – بارينسين – ريتشيل – أندريتش – بروميل – تريميل – إنجفارتسين – بولتير – أنديرسون.

جيكيفيتش – هوبنير – بارينسين – ريتشيل – أندريتش – بروميل – تريميل – إنجفارتسين – بولتير – أنديرسون. يدير الحكم الألماني “هارم أوسميرس” هذه المقابلة.

هارم أوسميرس أدار مباراة الجولة الأولى في البوندسليجا هذا الموسم بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين، والتي شهدت تعادل الفريقين 2-2.

أشهر حكم مباراة اليوم البطاقة الحمراء 3 مرات هذا الموسم، الأولى في مباراة شالكه وهيرتا برلين ببطولة كأس ألمانيا يوم 4 فبراير الماضي، والثانية في مباراة بدوري الدرجة الثالثة بين كيزرسلاوترن وبريوسين مونستير، والثالثة كانت في الجولة 25 من البوندسليجا بين ماينز وفورتونا دوسلدورف.

1″ صافرة بداية المباراة..

10″ بطاقة صفراء للاعب الألماني ميشئيل بارينسين من يونيون برلين.

18″ أووووووووووه… جناح هيرتا برلين “دودي لوكيمباكيو” يهدر هدف مؤكد على فريقه، بتسديد الكرة في جسد حارس يونيون برلين بعد انفراده به بشكل تام.

26″ أووووووووووووووووووووه…كونيا يهدر فرصة هدف مؤكد على هيرتا برلين بعد استعراضه داخل منطقة الجزاء بتحويل كرة عرضية بعقب القدم بدلاً من تسديدها بشكل مباشر، لتذهب ضعيفة ويتصدى لها الحارس جيكيفيتش ويبعدها ركنية.

38″ تصوووووووووويبة أرضية قوية افتقدت التركيز من البرازيلي كونيا..ذهبت في أحضان حارس يونيون برلين.

39″ ماتيو كونيا أخطر لاعب في المباراة بتهديد مرمى يونيون ثلاث مرات.

43″ أول بطاقة صفراء لهيرتا برلين لأحد نجومه في هذه المباراة “لوكيمباكيو”.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول..

هيرتا برلين الطرف الأفضل والأحق بتسجيل هدف التقدم في هذه المباراة.

استراحة قصيرة ونعود لكم بعد قليل..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

49″ يونيون برلين يضغط في بداية الشوط الثاني، ويهدر فرصة حقيقية لتهديد مرمى هيرتا إثر ركلة ركنية نفذت بشكل جميل.

51″ جووووووووووووووووووووول…هيرتا برلين يفتتح التسجيل! هدف مستحق

51″ عرضية مذهلة من الظهير الأيسر بلاتينهارت تجد رأس المهاجم البونسي “ريناد إيبسيفيتش” الذي وضعها على أقصى يمين الحارس.. هدف ممتاز.

52″ جوووووووووووووووووووووووووووووووول… الهدف الثاني لهيرتا برلين!!!

52″ تمريرة بينية في العمق الدفاعي من رينارد إيبسيفيتش وصلت إلى لوكيمباكيو الذي راوغ الحارس ثم سدد في الشباك الفارغة.

53″ لوكيمباكيو سبق وأهدر إنفرادًا صريحًا في الشوط الأول بسبب تسرعه في التسديد..لكن هذه المرة قرر المراوغة ونجح في التسجيل.

57″ التغيير الأول في صفوف يونيون برلين بنزول النيجيري “أوجاه” بدلاً من إنجفارتسين.

60″ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول..هدف قتل المباراة!! هيرتا برلين يضيف الثالث

61″ إيبسيفيتش يواصل التألق ويمهد كرة جميلة على خط الـ 18 للاعب البرازيلي ماتيوس كونيا ليسدد بباطن القدم اليمنى من لمسة واحدة، ذهبت على أقصى يسار الحارس لتعلن تقدم هيرتا بالهدف الثالث في غضون 10 دقائق فقط.

63″ التغيير الثاني ليونيون برلين بنزول “ريرسون” بدلاً من ريتشيل.

63″ التغيير الثالث ليونيون برلين بنزول “ماللي” بدلاً من بولتير.

66″ أول تغيير لهيرتا برلين بخروج أحد نجوم اللقاء “ماتيوس كونيا” ونزول ميتيلشتات.

67″ بطاقة صفراء للاعب هيرتا برلين جروجيتش.

67″ تصووووووووويبة قوية جدًا من مدافع يونيون برلين أندريتش من حوالي 30 ياردة، لكنها تعلو المقص الأيمن.

72″ التغيير الرابع ليونيون برلين بنزول شقيق نجم ريال مدريد توني كروس “فيليكس كروس”، ليحل محل روبرت أندريتش.

72″ التغيير الخامس والأخيرة لمدرب يونيون برلين، بنزول بولتير بدلاً من أندرسون.

75″ التغيير الثاني لهيرتا برلين بنزول القادم من ميلان “بيونتيك” بدلاً من إيبيسيفيتش.

76″ التغيير الثالث لهيرتا بنزول بيلروسون بدلاً من لوكيباكيو.

77″ جوووووووووووول…بوياتا يضيف الهدف الرابع لهيرتا!

77″ المدافع البلجيكي بوياتا يحول كرة عرضية في الشباك بعد ركنية أرسلها بلاتينهارت.

80″ التغيير الرابع لهيرتا بمشاركة ماير بدلاً من داريدا.

81″ التغيير الخامس لهيرتا بمشاركة لازار ساماردزيتش بدلاً من سكجيلبريد.

90″ صافرة نهاية المباراة بفوز هيرتا برلين 4-0.

نراكم في مباريات الغد ان شاء الله،

إلى اللقاء.