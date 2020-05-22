يلتقي بوروسيا دورتموند بنظيره فولفسبورج يوم غد السبت 23-5-2020 على ملعب الأخير “فوكسفاجن أرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند القادمة في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس (1،5)، وايضا تنقل على قنوات (Sky Sport Bundesliga 2 HD، Eleven Sports 1 HD، Fox Sports 4 ، BT Sport 1 HD).

ويدخل دورتموند المباراة فى المركز الثاني فى ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي فولفسبورج فى المركز السادس برصيد 39 نقطة.

ويسعى دورتمود لتكرار الفوز الذي حققه في أول مباراة بعد عودة المسابقة عندما اكتسح خصمه وغريمه التقليدي شالكه فى ديربي الرور برباعية نظيفة، فى المقابل نجح فولفسبورج فى نفس الجولة من تحقيق فوزاً صعباً وهاماً فى اللحظات الاخيرة من المباراة أمام أوجسبورج بهدفين لهدف.

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يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الاول من الدوري الالماني والذي اقيم على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” قد شهد فوز بوروسيا دورتموند بثلاث أهداف دون مقابل، سجل الاهداف كلا من (ثورجان هازارد، رافائيل جوريرو، ماريو جوتزه).

غيابات الفريقين

يغيب عن دورتموند بداعي الاصابة كل من (إيمري كان، دان آكسل زاجادو، نيكو شولز، جيوفاني رينا، أكسيل فيتسل).

يغيب عن فولفسبورج بداعي الاصابة كل من (ويليام، مامودو كاراموكو، جوشوا غيلافوغي، يانيك غيرهاردت).