فايلر يحسم مصير نجم الزمالك السابق مع الأهلي

وضعت لجنة التخطيط في النادي الأهلي، ملف التعاقد مع صانع ألعاب فريق مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق “محمد إبراهيم“، في يد المدير الفني للفريق “رينيه فايلر”.

ومن المقرر ان يحسم المدير الفني السويسري، مصير لاعب وسط الزمالك السابق ولاعب مصر المقاصة الحالي “محمد إبراهيم”، بالانضمام لصفوف الاهلي من عدمه، خلال الايام القليلة القادمة.

ويرغب المدير الفني لحامل لقب بطولة الدوري المصري، في تدعيم مركز صانع الألعاب، في ظل قراره برحيل “صالح جمعة” عن النادي خلال الفترة القادمة، وعدم وجود بديل للاعب الفريق محمد مجدي أفشة.

وقام بعض وكلاء اللاعبين بترشيح اسم محمد إبراهيم إلى لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية خالد بيبو وزكريا ناصف، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وطرحت لجنة التخطيط في الأهلي الأمر على رينيه فايلر، من أجل دراسته، واتخاذ قرارا بشأن التعاقد مع اللاعب أو صرف النظر، والبحث عن بديل آخر.

وذكرت بعض التقارير الصحفية حصول مسؤولو الاهلي على توقيع قائد الزمالك السابق، تمهيدا لضمه إلى لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانضم محمد إبراهيم إلى صفوف مصر المقاصة قادما من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسمين، بناء على توصية من أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق آنذاك.