كارتيرون يعطي الضوء الاخضر لرحيل مهاجم الزمالك إلى بيراميدز

اعطى المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، الضوء الأخضر إلى مسئولي النادي من أجل الموافقة على رحيل مهاجم الفريق كابونجو كاسونجو.

وافق كارتيرون على رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبته بعدم استمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد قام بقيد كاسونجو في قائمتيه المحلية والأفريقية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، عقب انتهاء فترة اعارته لفريق الوحدة السعودي.

ويرغب كاسونجو في الرحيل عن الزمالك، بسبب عدم ارتياحه من معاملة المدير الفني كارتيرون، في ظل اعتماده على مصطفى محمد بشكل اساسي لقيادة هجوم الفريق.

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ورحل مهاجم بطل السوبر الأفريقي “كاسونجو”، عن صفوف الزمالك خلال انتقالات يناير عام 2019، معارا إلى نادى الوحدة السعودي لمدة موسم.

وتلقى لاعب بطل السوبر المصري، عدة عروض للانضمام لها خلال الميركاتو الصيفي القادم، أبرزها من نادي بيراميدز، والنادي الإسماعيلي.

وانضم كاسونجو إلى الزمالك في صيف 2017 قادمًا من الاتحاد السكندري، ونجح أن يُساهم في تتويج الفريق ببطولات كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر المصري السعودي.