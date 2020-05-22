بيراميدز: الاهلي لم يطلب ضم “بكار”!

نفى نادي بيراميدز، تلقيه آي عروض من جانب بعض الأندية للحصول على خدمات ظهير أيمن الفريق رجب بكار، بما فيها الأهلي.

كشف المدير الرياضي في نادي بيراميدز هاني سعيد، حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود مفاوضات من جانب النادي الاهلي للحصول على خدمات لاعب الفريق رجب بكار خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت وجود اهتمام من الاهلي، بضم ظهير بيراميدز رجب بكار، في ظل رغبة المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر، في تدعيم مركز الظهير الأيمن عقب رحيل أحمد فتحي إلى الفريق “الأسيوطي”.

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وقال لاعب الأهلي السابق خلال تصريحاته تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”: “حامل لقب الدوري المصري، لم يقم بإرسال عرضا من أجل شراء رجب بكار، ولا توجد عروض لضم اللاعب من أي نادي.

وأشار مدافع المنتخب المصري السابق إلى أن كل ما يتردد عن قيام الاهلي بتقديم عرض رسمي لشراء مدافع بيراميدز رجب بكار مجرد “كلام وكلاء”.

وكان رجب بكار قد انضم إلى صفوف بيراميدز قادما من فريق سموحة خلال الانتقالات الصيفية عام 2018 مقابل مليون دولار.