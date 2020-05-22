عاشور “قنبلة” السوبر المصري: الزمالك “حلم”.. وطارق حامد “أسد”

قال لاعب الزمالك “إمام عاشور“، أن الانضمام للفريق كان “حلم”، كاشفا عن سبب حب الجماهير له، ورأيه في زميله لاعب وسط الفريق طارق حامد.

أكد جناح فريق الزمالك “إمام عاشور”، أن فكرة انضمامه لبطل الكونفدرالية كان عبارة عن حلم، مشددا على أنه كان يحلم باللعب للفريق وكان يصدق حلمه لذلك نجح في تحقيقه.

وكان عاشور بطل أزمة لقاء السوبر المصري، بعدما تسبب في اشتباكات بين لاعب الفريقين، عقب اللقاء، بعد قيامه باستفزاز جماهير الاهلي، فور تسجيله هدف الترجيح الذي حسم اللقب لصالح فريق الزمالك، بالإضافة إلى اعتدائه على وليد سليمان لاعب وصيف السوبر.

وكشف لاعب بطل السوبر الأفريقي، خلال رده على اسئلة الجماهير عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” عن أنه يشجع الزمالك منذ الصغر، مشيرا إلى أنه لم يشجع فريق آخر طوال حياته سوى فريقه الحالي.

وشدد عاشور جناح بطل السوبر المصري، على أنه لم يندم على قراره باللعب في صفوف الزمالك، مؤكدا على استحالة حدوث ذلك، لأنها الخطوة الأهم في حياته.

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وتعرض لاعب الزمالك للإيقاف حتى نهاية الموسم، وتغريمه 100 الف جنيه، بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية الاحداث التي شهدها لقاء السوبر، وادانته عن طريق تقرير حكم ومراقب المباراة.

ووصف عاشور، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، طارق حامد بـ”أسد”، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عن رأيه في زميله الدولي.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في عقد ممتد لخمس سنوات، قادما من صفوف غزل المحلة قبل أن يلعب لفريق حرس الحدود على سبيل الإعارة.

وانهى إمام عاشور تعليقاته عبر “انستجرام” بالرد على سؤال أحد الجماهير، حول سر حب جمهور الزمالك له قائلا: “يمكن لأني واحد منهم”.