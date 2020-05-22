رياضة | مورينيو يكشف عن واقعة مثيرة مع إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف عن واقعة مثيرة مع إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن كواليس تدريبه ريال مدريد في عام 2010.

وكشف مورينيو، في حوار أجراه مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا:" قررت الانتقال لريال مدريد، بعد مباراة إنتر في كامب نو، لأنني كنت أعلم أننا سنفوز بدوري الأبطال".

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وتابع:" رحيل إبراهيموفيتش عن إنتر ميلان عام 2009، لأنه دخل غرفة خلع الملابس وقال، أريد أن أفوز بدوري أبطال أوروبا".

وواصل:" قلت لإبراهيموفيتش، ربما ستغادر ونحن من سنفوز بدوري الأبطال".

وأتم:" قلت للمدير الرياضي في إنتر ميلان، عليك بيع إبراهيموفيتش والتوقيع مع إيتو، سيكون ثنائيته مع ميليتو يمكن أن تقدم شيئًا مختلفًا للفريق".