رياضة | بعد رفض الزمالك رحيله.. تعرف على أرقام مصطفي محمد مع المارد الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رفض الزمالك رحيله.. تعرف على أرقام مصطفي محمد مع المارد الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا بعد تعليق البطولتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

أرقام مصطفى محمد مع الزمالك

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

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شارك مصطفى محمد مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 13 لقاء، سجل 5 اهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الافريقي شارك المهاجم الدولي مع الفريق الأول لكرة القدم في 11 لقاء سجل 6 أهداف.

- السوبر المصري

شارك ولم يسجل وتوج مع الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي الغريم التقليدي.

- السوبر الأفريقي

شارك وتوج باللقب القاري على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.