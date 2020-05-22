رياضة | باريس سان جيرمان يُقرر الحفاظ على إيكاردي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يُقرر الحفاظ على إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على توقيع نجم الفريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي علمًا بأنه يلعب معارًا من إنتر ميلان.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن إيكاردي انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء النهائي مقابل 75 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن باريس سان جيرمان ليس على إستعداد لدفع 75 مليون يورو مقابل التعاقد مع إيكاردي في ظل الأزمة الراهنة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا لإنتر ميلان تبلغ قيمته 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت من أجل التعاقد مع إيكاردي ملمحا إلى استمرار المفاوضات بين الناديين حتى الآن.