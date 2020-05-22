رياضة | فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفضه للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد فرجاني للمقربين له بأنه تلقى أكثر من عرض للرحيل عن صفوف الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ولكنه ملتزم باستكمال عقده مع النادي الأبيض.

وعبر فرجاني عن سعادته البالغة داخل نادي الزمالك في ظل الشعبية الكبيرة التي اكتسبها من جماهير نادي الزمالك، والتي ظهرت بشكل خاص في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019 والتي أقيمت في مصر.

Advertisements

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.