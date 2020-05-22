رياضة | نجم الزمالك يكشف عن أفضل مدرب في مسيرته الكروية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يكشف عن أفضل مدرب في مسيرته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته خلال مسيرته الكروية بقميص القلعة البيضاء.

وقام عبد الغني بالرد على سؤال أحد متابعيه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن المدرب الأفضل الذي تدرب تحت قيادته قال :" كابتن إيهاب جلال".

وقاد إيهاب جلال فريق الزمالك في فترة زمنية قصيرة بالموسم قبل الماضي، حيث تراجعت نتائج الفريق تحت قيادته ببطولة الدوري، وخرج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بركلات الجزاء الترجيحية.

Advertisements

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.