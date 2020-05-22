رياضة | قضية القرن.. رد ناري من الأهلي على لافتة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قضية القرن.. رد ناري من الأهلي على لافتة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مجلس إدارة نادي الزمالك قضية نادي القرن من جديد بعدما أصدر مرتضى منصور قرار فتح الملف لاحقيقة الأبيض في اللقب بالبطولات.

الأهلي يرد على لافتات الزمالك

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لصالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، خلال تسلمه لقب نادي القرن الإفريقي.

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وكتب الأهلي: "إفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد النادي الأهلي المترفع على عرش القارة السمراء، في القرن الماضي والحالي"

وتابع الحساب الرسمي للأحمر: "بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تُوج بقلب نادي القرن الإفريقي، في مثل هذه الأيام في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، منذ 19 عام.