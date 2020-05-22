رياضة | رئيس ليفربول يصدم جماهير كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس ليفربول يصدم جماهير كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد توم ويرنر رئيس نادي ليفربول الإنجليزي أنه من الصعب للغاية مشاهدة عودة الجماهير في ملاعب كرة القدم خلال الفترة القادمة ، وذلك على خلفية جائحة كورونا.

وعاد لاعبو الدوري الممتاز للتدريبات في مجموعات محدودة هذا الأسبوع على أمل استئناف المباريات الشهر المقبل.

ويحذر ويرنر من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يعود إستاد أنفيلد للامتلاء بجماهير ليفربول.

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وقال المسؤول الأمريكي في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية اليوم الجمعة "نحن جزء من العالم ونأمل في مرحلة ما أن تتمكن الجماهير من الجلوس إلى جوار بعضها البعض للاستمتاع بتجربة مشاهدة حدث رياضي لكن يبدو أن هذا الأمر بعيد للغاية في الوقت الحالي".

وتوقف الدوري الممتاز منذ منتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا إذ يحتاج ليفربول المتصدر لانتصارين فقط للتتويج بلقبه الأول في الدوري منذ عام 1990.

وأضاف ويرنر "أنه وضع فظيع نشهده جميعا ونأمل في يوم ما ظهور لقاح يمكننا من العودة إلى الاستمتاع بالجلوس في الملعب ومشاهدة لاعبي كرة القدم الرائعين لكن من الواضح أن أهم شيء حاليا هو الأمان.

واختتم: "أعتقد أن البروتوكول الذي يتبعه الدوري الممتاز قد يقول البعض إنه يجعل اللعب في إستاد دون جماهير أكثر أمانا من الذهاب إلى المتجر. لكن لا شك سيوجد جزء ضئيل من المخاطرة".