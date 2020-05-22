رياضة | أوساكا تتفوق على سيرينا ويليامز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أوساكا تتفوق على سيرينا ويليامز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت اليابانية ناومي أوساكا على الأمريكية سيرينا ويليامز نجم كرة المضرب، لتصبح الأعلي دخلًا بين لاعبات الكرة الصفراء، بعد حصدت 37,4 ملايين دولار في الأشهر الـ12 الأخيرة.

وتفوقت أوساكا (22 عاماً) المتوجة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى على وليامس بمليون و400 ألف دولار من جوائز مالية ومداخيل عقود الرعاية خلال العام الماضي.

وحطمت كلا اللاعبتين الرقم القياسي لقيمة الأرباح في عام واحد البالغ 29,7 مليون دولار والذي كان مسجلاً باسم الروسية ماريا شارابوفا عام 2015، والتي اعتزلت كرة المضرب في شباط/فبراير الفائت بعد مسيرة حققت خلالها خمس بطولات "غراند سلام".

وقال دايفيد كارتر أستاذ الأعمال الرياضية في جامعة جنوب كاليفورنيا لمجلة فوربس: "لأولئك البعيدين عن عالم كرة المضرب، تعتبر أوساكا وجهاً جديداً نسبياً تحمل معها قصة جميلة".

وتابع: "أمزج ذلك مع فكرة أنها شابة ولديها ثقافة مزدوجة، وهما سمتان تساعداها على التواصل مع جمهور يافع ومن كل أنحاء العالم، وستكون النتيجة ظهور أيقونة تسويقية رياضية عالمية".

وتحتل أوساكا المولودة من أب من هايتي وأم يابانية، المركز 29 على لائحة فوربس للرياضيين المئة الأعلى دخلاً للعام 2020، متقدمة بأربعة مراكز على وليامس المتوجة بـ23 لقباً كبيراً.

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وتشير المجلة إلى أنّ اللائحة الكاملة التي ستنشرها الأسبوع المقبل، لم تتضمن سيدتين منذ العام 2016، إذ كانت وليامس (38 عاماً) الرياضية الأعلى دخلاً عالمياً في السنوات الأربع الأخيرة، فيما كان هذا الامتياز من نصيب شارابوفا في السنوات الخمس قبلها.

وتفاوت دخل وليامس السنوي بين 18 مليون و29 مليون دولار وجمعت ما يقارب من 300 مليون، معظمها من عقود الرعاية.

توجت أوساكا بلقبين متتاليين في البطولات الكبرى في أميركا المفتوحة 2018 وأستراليا 2019، حيث تفوقت على وليامس في فلاشينغ ميدوز في نهائي مثير للجدل بسبب تصرفات الأميركية ومعارضتها القرارات التحكيمية وباتت أول لاعبة يابانية تفوز بلقب كبير.

كانت أوساكا شخصية تسويقية مهمة في اليابان قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي أرجئت إلى صيف العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقعت شركة "نايكي" للتجهيزات الرياضية على عقد مع أوساكا العام الماضي دفعت لها بموجبه 10 ملايين دولار ويمتد حتى عام 2025، فيما تشمل عقود أخرى صفقات مع شركة نيسان للسيارات ويونيكس للمضارب.

منذ أن بدأت مجلة فوربس في تتبع أرقام مداخيل الرياضيات في عام 1990، تصدرت لاعبات التنس القائمة السنوية للدخل الأعلى لدى السيدات.