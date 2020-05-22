رياضة | الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل عقده مع "استادات القابضة"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل عقده مع "استادات القابضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة القومية للإنتاج الحربي تفاصيل تعاقدها المبرم مع شركة "استادات القابضة" والتي حصلت الشركة بموجبه على حق الانتفاع لبعض منشآت الهيئة ومن بينها استاد السلام.

أكدت الهيئة ترحيبها باستقبال كافة الأندية والمنتخبات وشركات الرعاية المختلفة لممارسة أنشطتها على تلك المنشآت وفقا لما تبرمه من اتفاقات وعقود مع شركة استادات القابضة المكلفة بالإدارة.

أكدت الهيئة في بيان مشترك مع شركة استادات القابضة على أن توقيع الشركة لأي من هذه الاتفاقات والعقود يكون في إطار بنود وأحكام عقدها المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومنها ان الشركة المكلفة بالإدارة هي المسئولة وحدها عن تنفيذ أي التزامات ناشئة عما تبرمه من اتفاقات وعقود مع الغير خلال فترة سريان عقد الإدارة، كما تتحمل المسئولية عن أي إخلال ببنود اتفاقاتها وتعاقدتها مع الغير، مع ضرورة حصولها على موافقة كتابية من الهيئة قبل إبرامها لأي اتفاقات أو عقود تتجاوز مدتها سنة.

وتؤكد الهيئة ثقتها في أن العقد المبرم من شركة " استادات القابضة " من شأنه تطوير تلك المنشآت بما يعود بالفائدة الكبيرة على الرياضة المصرية وكافة أبناء وطننا الغالي .