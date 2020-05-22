رياضة | الزمالك يقترب من بديل النقاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من بديل النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية بأن الزمالك يخطط لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك عقب رحيل التونسي حمدي النقاز.

الزمالك يقترب من بديل النقاز

وأكدت التقارير الصحفية أنه خلال الساعات القليلة الماضية اقترب الزمالك من الفوز بخدمات حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يسعى للحصول على خدمات المثلولي وتدعيم الجبهة اليمني خصوصًا وأن عقده ينتهي مع النادي عقب نهاية الموسم الحالي وسيكون متاحاً بشكل مجاني في نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن المثلوثي كان يفضل البقاء في الصفاقسي التونسي إلا أن العرض المادي لم ترض رغبته وتقدم النادي بـ170 ألف دولار سنويًا كما طالب المثلولي ناديه بصرف كل المستحقات المالية المتبقية من الموسم الماضي والتي تقدر بحوالى 200 ألف دولار.

وذكرت التقارير الصحفية أن المثلوثي خاض 17 مباراة في الموسم الحالي قبل إيقافه بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، كما سجل المثلولي هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى لزملائه.