رياضة | عاجل.. إصابة لاعب الزمالك بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة لاعب الزمالك بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على مساندة النادي لاعب فريق كرة السلة الأول في النادي بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وقال أحمد عبد الفتاح في تصريحاته اليوم: "نتواصل بشكل مستمر مع شعبان عبد الوهاب ، وتم إبلاغ للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحالة اللاعب، الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه".

كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

وأكد نادي الزمالك عبر موقعه الإلكتروني على تمنى مجلس الإدارة بالشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب.