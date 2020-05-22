رياضة | سيتين يكشف مفاجأة عن سواريز وديمبلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يكشف مفاجأة عن سواريز وديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتين عن موضوعات عديدة تخص النادي الكتالوني وتصريحات ليونيل ميسي الأخيرة.

وقال سيتين في تصريحاته لقناة بي إن سبورت: "أعتقد أن الموضوع خلق نقاشاً وجدلاً كبيراً .. نحن مقتنعون بأننا نريد الفوز بدوري الأبطال وبالتأكيد قادرين على ذلك .. ولكن يجب تحسين بعض الأشياء .. لكن بدون ادنى شك اننا مقتنعين بأن الفريق لديه القدرة للفوز بدوري الأبطال".

وتابع: "أعتقد ان سواريز بحالة جيدة ويعمل مع المجموعة منذ فترة لكننا نلاحظ انه ينقصه بعض الثقة والمستوى .. عندما نبدأ في اللعب سنرى جاهزيته" .

واختتم: "عندما كنت شاباً كنت مصاب بـ ساقي وركبتي واعتقدت أن الأمور سوف تنتهي لكن مع كل وسائل الحديثة وخاصة بحالة ديمبلي سوف يعود ويتعافى وايضًا اومتيتي .. بكل تأكيد سوف يتعافيان بشكل جيد وسوف يقدموا الإضافة للفريق".