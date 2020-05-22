رياضة | عقوبة رادعة في انتظار الزمالك بسبب لافتة "نادي القرن"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عقوبة رادعة في انتظار الزمالك بسبب لافتة "نادي القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر مقربة من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن نادي الزمالك سيتعرض للعقوبة، بسبب 'لافتة القرن' التي قام النادي بتعليقها على أسواره اليوم.

وأثار الزمالك الجدل حوله اليوم، بتعليق لافته عملاقة مكتوب عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالرشوة أو المجاملات" في إشارة لأحقية الفريق بلقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

وتضمنت اللافتة شعار النادي الابيض بجوار شعار الكاف، وهو ما اثار حفيظة مسؤولي الإتحاد الأفريقي باستخدام هذا الشعار على اللافتة.

وصرح مصدر مسؤول بالكاف في تصريحات صحفية : "استخدام شعار الكاف من قبل نادي الزمالك سيعرضه بلا شك للمسألة القانونية".

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وأضاف المصدر: "تتضمن لائحة الإتحاد الأفريقي توقيع عقوبة على أي جهة أو شخص يقوم باستخدام شعار الكاف".

وتابع: "شعار الكاف مسجل كعلامة تجارية حول العالم، وانتهاك هذا الشعار يعرض أي شخص أو جهة للمسألة القانونية".

وأتم: "ستكون هناك عقوبة مالية من قبل اللجان الداخلية بالإتحاد الأفريقي،لأن مرتكب هذا الإنتهاك له علاقة بالكاف، وهو نادي الزمالك".

وكانت إدارة نادي الزمالك قد أعلنت قيام النادي بمقاضاة الكاف أمام الإتحاد الدولي "فيفا" لإثبات أحقية الفريق بلقب نادي القرن، والذي ذهب للأهلي في مطلع الألفية الحالية.