رياضة | نجم ريال مدريد خليفة إبراهيموفيتش في ميلان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد خليفة إبراهيموفيتش في ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي حريص جدًا على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني لخلافة نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي بات قريبًا من الرحيل.

وأكد الصحفي نيكولا شيرا أن ميلان يضع يوفيتش كأولوية له في الصيف المقبل وأنه قد يرحل النجم الصربي بالفعل في فترة الانتقالات المقبلة.

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وأشار نيكولا شيرا إلى أن ميلان يخطط للتعاقد مع يوفيتش على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع وجود بند أحقية الشراء النهائي ولكن هناك عقبة تواجه ميلان لإتمام تلك الصفقة.

وأوضح نيكولا شيرا أن العقبة تتمثل في راتب النجم الصربي، حيث يتقاضى 5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت وهو راتب لايستطيع ميلان تحمله لذلك لاتزال المفاوضات مستمرة.

وذكر نيكولا شيرا أن لوكا يوفيتش إنضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو وخاض حتى الآن 24 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين ويتعافى حاليًا من الإصابة التي تعرض لها.