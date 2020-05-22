رياضة | ماذا قدم اللؤلوة المغربية أوناجم مع الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماذا قدم اللؤلوة المغربية أوناجم مع الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا بعد تعليق البطولتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

أرقام محمد أوناجم مع الزمالك

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك محمد أوناجم خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك محمد أوناجم مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 13 لقاء، سجل هدفا وحيدا.

Advertisements

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الافريقي شارك المهاجم المغربي مع الفريق الأول لكرة القدم في 6 لقاءات سجل هدف واحد.

- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي شارك في لقاء وحيد ببطولة كأس مصر لم يسجل.

- السوبر المصري

شارك ولم يسجل وتوج مع الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي الغريم التقليدي.

- السوبر الأفريقي

شارك وتوج باللقب القاري على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.