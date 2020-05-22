رياضة | بيراميدز يحسم مستقبل كينو.. وينفي تفاوض الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحسم مستقبل كينو.. وينفي تفاوض الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي بيراميدز اليوم الجمعة، آخر المستجدات المتعلقة بنجمه البرازيلي "كينو" والذي يلعب على سبيل الإعارة رفقة نادي الجزيرة الإماراتي.

ويخوض كينو إعارة مع الجزيرة لمدة موسم واحد، تنتهي بنهاية الموسم الجاري 2019/2020.

وذكر النادي، عبر مديره الرياضي هاني سعيد، أن اللاعب سيعود للفريق خلال الصيف المقبل من الإعارة.

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وقال سعيد: "كينو تنتهي إعارته مع الجزيرة بنهاية الموسم، وسيعود للفريق في الفترة المقبلة، ولم يتلق اللاعب أي عروض رسمية لشرائه".

وتابع المدير الرياضي تصريحاته قائلًا: "لم يطلب نادي الجزيرة من بيراميدز شراء اللاعب حتى الآن، أو تجديد إعارة اللاعب، لذلك فاللاعب سيعود لبيراميدز حتى الآن".

وأكد سعيد: "سنعقد جلسة تجمع كينو ووكيل أعماله والمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش للحديث حول مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة، ودراسة حاجة الفريق لخدماته حالياً".

وأتم تصريحاته قائلًا : "الأهلي لم يتفاوض معنا لضم كينو، كما لم يتلق اللاعب أي عروض رسمية من أي فريق آخر حتى الآن".