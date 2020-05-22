رياضة | برشلونة يحدد سعر التخلي عن نجمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد سعر التخلي عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي مع برشلونة في الموسم المقبل خاصة في ظل رغبة النادي الكتالوني في بيعه من أجل إنعاش خزائنه في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة مستعد للتخلي عن نجمه أومتيتي في حال وصول عرض تبلغ قيمته 27 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي مطلوب في عدة أندية أوروبية على رأسها مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين وباريس سان جيرمان كما ارتبط بالإنتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن صامويل أومتيتي البالغ من العمر 26 عامًا إنضم إلى برشلونة في عام 2016 وخاض مع الفريق الكتالوني 114 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين وصنع هدف.