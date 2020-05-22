رياضة | الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوناجم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوناجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل المغربي محمد أوناجم نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت هذه الأنباء إلى أن أوناجم تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة سواء من الدوري السعودي أو الدوري التركي لضمه في الصيف واللاعب يدرس هذه العروض.

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ولكن نفى نادي الزمالك كل الأنباء المتداولة حول رحيل أوناجم عن الفريق في نهاية الموسم الجاري مؤكدا أن النادي لم يصله أي عروض في الفترة الأخيرة لضم اللاعب.

كما أكد النادي الأبيض أنه لن يفرط في خدمات محمد أوناجم في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك من إدارة النادي رفض أي عروض تصل إلى أوناجم في سوق الصيف القادم لأنه يحتاج إلى خدمات اللاعب حيث سيعتمد عليه بشكل كبير في الموسم القادم.