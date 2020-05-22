شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على لاعب السلة المصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أحمد عادل عبدالفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي، للاعب شعبان عبدالوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال أحمد عبدالفتاح، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبدالوهاب علاجه.

كما تواصل أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء، مع شعبان عبدالوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبدالوهاب.