شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن مساندته للاعب السلة المتعافي من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه، وقال أحمد عبد الفتاح في تصريح للموقع الرسمي للزمالك أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى. ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب. في نفس السياق حرصت زوجة شعبان عبد الوهاب نجم منتخب مصر والزمالك فى كرة السلة السابق علي توجيه استغاثه من أجل إنقاذ الاعب عقب إصابته بفيروس الكورونا، واكدت زوجة الاعب أنه توجه إلي مستشفي حميات امبابه من أجل أخذ المسحه وبالفعل ظهرت النتيجه ايجابيه . Advertisements وشددت زوجة نجم منتخب مصر لكرة السله السابق علي تدهور حالة زوجها بسبب معاناته من مرض السكر وانخفاض ضغط الدم . َواضافت انها من المختلطين بالدرجه الأولي لزوجها هي وطفلها الصغير خلال فترة مرضه منذ أكثر من عشرة أيام ماضيه وان الحالة بدأت بدور برد خفيف ثم تدهورت الحالة خلال ال ٢٤ ساعه الماضيه . وناشدت زوجة شعبان عبدالوهاب "بينو" جميع المسؤولين لسرعة اتخاذ الإجراءات ونقل زوجها عقب تدهور حالته الصحيه .

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