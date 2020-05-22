شكرا لقرائتكم لن تصدق كيف كان جزار الملاعب.. طارق حامد يستعيد ذكرياته فى الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر، ذكرياته منذ أن كان لاعبًا فى قطاع الناشئين، وقبل أن يتدرج ويصل للقلعة البيضاء، حيث بدأ حامد مسيرته مع نادي طلائع الجيش، وفي موسم 2011/2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بنادي سموحة السكندري ثم انضم اللاعب لنادي الزمالك في موسم 2014/2015، ونشر طارق حامد صورته عبر استورى صفحته الشخصية على انستجرام منذ أن كان صغيرًا فى السن.

ويواصل طارق حامد تدريباته البدنية، وذلك فى إطار حرص اللاعب على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الدورى، والاستعداد لعودة النشاط فى أى وقت.

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ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.