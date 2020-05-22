شكرا لقرائتكم االإنتاج الحربي تكشف تفاصيل التعاقد مع استادات القابضة وحق الانتفاع لاستاد السلام. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن تفاصيل تعاقدها المبرم مع شركة استادات القابضة والتي حصلت بموجبه على حق الانتفاع وإدارة بعض منشآت الهيئة ومن بينها استاد السلام.

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وقالت هيئة الإنتاج الحربي في بيان مشترك مع شركة استادات القابضة:" في إطار التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة " استادات القابضة المتخصصة في إدارة وتطوير المنشآت الرياضية ، والتي تتولى مسئولية إدارة المنشآت الرياضية بالسلام التي تتمتع الهيئة بحق الانتفاع بها ومن بينها استاد السلام ، فإن الهيئة تؤكد ترحيبها باستقبال كافة الأندية والمنتخبات وشركات الرعاية المختلفة وذلك لممارسة أنشطتها على تلك المنشآت وفقا لما تبرمه من اتفاقات وعقود مع الشركة المذكورة المكلفة بالإدارة ، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة أن توقيع الشركة المكلفة بالإدارة " استادات القابضة لأي من هذه الاتفاقات والعقود يكون في إطار بنود واحكام عقدها المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومنها ان الشركة المكلفة بالإدارة هي المسئولة وحدها عن تنفيذ أي التزامات ناشئة عما تبرمه من اتفاقات وعقود مع الغير خلال فترة سريان عقد الإدارة ، كما تتحمل وحدها المسئولية عن أي إخلال ببنود اتفاقاتها وتعاقدتها مع الغير ، مع ضرورة حصولها على موافقة كتابية من الهيئة قبل إبرامها لأي إتفاقات أو عقود تتجاوز مدتها سنة والا تتجاوز مدة سريان الاتفاقات والعقود التي تبرمها شركة الإدارة " استادات القابضة " مع الغير المدة المتبقية من عقد الإدارة المبرم بين الهيئة والشركة والذي ينتهي في 30 /6/ 2028 ، وعلى الا تتضمن تلك الاتفاقات والعقود أي بنود من شأنها المساس بهوية تلك المنشآت وما يفيد تبعيتها للإنتاج الحربي سيما ما يتعلق بضرورة الحفاظ على وجود مسمي " استاد السلام".

وتؤكد الهيئة ثقتها في أن العقد المبرم من شركة " استادات القابضة " من شأنه تطوير تلك المنشآت بما يعود بالفائدة الكبيرة على الرياضة المصرية وكافة أبناء وطننا الغالي .