بطولة إنكلترا: مدافع واتفورد يرى العودة "مستحيلة" في 12 حزيران/يونيو

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لندن: قال مدافع نادي واتفورد كريستيان كاباسيلي إن استئناف الدوري الانكليزي لكرة القدم في 12 حزيران/يونيو بعد الاجازة القسرية لفيروس كورونا المستجد، سيكون "مستحيلا" لانه سيعرّض اللاعبين لخطر الاصابة.

ويضع مسؤولو الدوري نصب أعينهم استئناف الـ"بريميرليغ" منتصف حزيران/يونيو، بعد عودة الاندية الى تمارين بمجموعات صغيرة هذا الاسبوع.

لكن البلجيكي كاباسيلي يعتقد ان اللاعبين لن يكون بوسعهم الوصول الى لياقتهم البدنية المثالية في هذه الفترة.

قال لتدوين "كاونتر أتاك" الصوتي "نتحدث عن 12 حزيران/يونيو. أعتقد انه مستحيل، لان فترة التمارين أقل من ثلاثة أسابيع بعد توقف طويل دون القيام بأي شيء. هذا خطير بالنسبة الينا".

تابع اللاعب الكونغولي الاصل "لا أعلم، ليس لدي أية معلومات، لكن لا أعتقد اننا سنبدأ في 12 حزيران/يونيو".

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أضاف "الخيار الامثل لي هو في نهاية حزيران/يونيو. يكون لديك على الاقل اربعة اسابيع للتدرب مع الفريق".

وأصيب مدافع واتفورد الجامايكي أدريان ماريابا (33 عاما) وعضوان من الجهاز الفني بفيروس "كوفيد-19"، فيما رفض قائدهم تروي ديني خوض التمارين بسبب مخاوف حول صحة عائلته.

وتفهم كاباسيلي ابتعاد ديني على غرار لاعب وسط تشلسي الفرنسي نغولو كانتي، مضيفا ان النادي لا يضع ضغوطا على اللاعبين من اجل العودة "لو كانت التمارين الكاملة 11 ضد 11 غدا مع التحامات، لن أعود أبدا".

تابع "لكن في المرحلة الاولى، اعتقد ان الامور في نصابها وقد حاولوا ان يكون ملعب التمارين آمنا للجميع".

