بطولة إيطاليا: وفاة مدرب انتر السابق لويجي سيموني

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ميلانو (أ ف ب) - توفي المدرب لويجي سيموني الذي قاد نادي انتر الايطالي إلى لقب كأس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عام 1998، الجمعة في بيزا عن 81 عاما بحسب ما أعلن النادي اللومباردي.

كتب نادي مدينة ميلانو في بيان "تركنا اليوم، في 22 أيار/مايو. تاريخ ليس كغيره، اليوم البالغ الأهمية بالنسبة لانتر"، بعد عشر سنوات تماما على احرازه لقب دوري أبطال أوروبا تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وثلاثيته اللافتة.

ولم يتعاف سيموني الذي أشرف على أندية ايطالية لنحو أربعة عقود، من وعكة صحية في دماغه تعرض لها قبل سنة.

قال رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا في بيان "تركنا رجل كبير في كرة القدم الايطالية".

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خاض لاعب الوسط السابق 368 مباراة بينها 187 في الدرجة الاولى مع أمثال نابولي وتورينو ويوفنتوس، أحرز خلالها لقب كأس إيطاليا عام 1962 مع الاول. ونال شهرته التدريبية مع جنوى في أكثر من فترة بدءا من 1974.

تحت اشرافه، صعد جنوى الى دوري النخبة في الموسم التالي، وهي الاولى من اصل ثماني مرات بقيادة سيموني.

لكن اسمه ارتبط ايضا بنادي انتر في حقبة المهاجم البرازيلي الظاهرة رونالدو، وقد انضما سويا الى "نيراتزوري" عام 1997. في موسمهما الاول، احرزا لقب كأس الاتحاد الاوروبي في 1998 على ملعب "بارك دي برانس" بعد نهائي إيطالي صرف على حساب لاتسيو (3-صفر).

تابع النادي "هذه العلاقة الابوية، العطف تجاه لاعب مميز" كان يحب سيموني أن يقول لنا +تعلّمت منه (رونالدو) أكثر مما علمته في ذاك الموسم+".