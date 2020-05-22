شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يشكر إدارة طلائع الجيش بعد مساندة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أسرة محمد سمير الشكر إلى إدارة نادي طلائع الجيش على سرعة الاستجابة، والاهتمام بالحالة الطبية لشقيقه محمد سمير سعد اللاعب الصاعد بالفريق والذي اجري جراحة في ذراعه منذ أيام قليلة يغيب علي أثرها لمدة ثلاثة شهور عن الملاعب مستغلا فترة توقف الدوري، فقد كانت حريصة على خضوع اللاعب للعملية الجراحية في أفضل المستشفيات وتحت إشراف جهاز طبي على أعلى مستوى، ومن جانبه قال سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي وشقيق محمد سمير إن إدارة نادي طلائع الجيش ورئيس مجلس إدارتها تابعوا حالة اللاعب بشكل مستمر وكانت حريصة على دعمه بكافة الأشكال، وهذا ليس بالجديد على الإدارة المحترمة لنادي طلائع الجيش.

وشدد سعد سمير على أنه تواجد بجوار شقيقه الأصغر طوال الفترة الماضية في المستشفى ولمس مدى الحب والاهتمام من مجلس إدارة النادي والعقيد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي، فلم يبخل طلائع الجيش بأي دعم على شقيقة لذلك فقد كان حريصا على تقديم الشكر والإعراب عن كامل سعادته وتقديره لتواجد شقيقه في نادي قوي إدارياً وفنياً مثل طلائع الجيش.

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وأشاد نجم دفاع النادي الأهلي بطريقة التعامل من الإدارة والجهاز الفني ومتابعة تفاصيل حالة محمد سمير كل يوم، مؤكدا أن ذلك يؤثر معنويا بشكل إيجابي على اللاعب الذي وجه شكره أيضا إلى رئيس مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري والطبي.

وغادر محمد سمير سعد، اليوم، الجمعة، المستشفى عقب إجراء جراحة كسر فى ذراعه أمس ليغيب لمدة ثلاثة أشهر بعد تعرضه للإصابة قبل توقف المسابقة، وفضل اللاعب استغلال فترة توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا لإجراء الجراحة ووضع شرائح ومسامير فى يده حتى يتمكن من العودة للتدريبات تدريجيا، ويستطيع اللحاق بجزء من مباريات فريقه فى الموسم الحالى حال اتخاذ الدولة قرارا باستئناف النشاط الرياضى، لا سيما أنها تحتاج لإجراءات احترازية وطبية كثيرة.